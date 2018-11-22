السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بهتك عرض طفلة فى البدراشين

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمد.ح" بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بهتك عرض طفلة بالبدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "محمد حنفي"، بهتك عرض الطفلة بسمة السيد، والتى لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة، بالقوة والتهديد، بأن وضع يدها على فمها ممكما إياها وهددها بالإيذاء، وقام بجذبها إلى إحدى العشش، وما أن دلفوا إلى داخلها حتى قام بحسر بنطالها عنها على النحو المبين بالأوراق.