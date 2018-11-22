"الزراعة": حزمة إرشادية لأشجار الموالح لزيادة الإنتاج ومواجهة الحشرة القشرية

أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة توصيات فنية وارشادية الخاص بحدائق الموالح لمواجهة الحشرات القشرية وزيادة الإنتاج خلال شهر ديسمبر المقبل .

وأكد تقرير المحاصيل البستانية، أن من أهم العمليات الجيدة في رعاية أشجار الموالح إجراء العزقة الشتوية وتطهير قنوات الرى، وتنظيـف المـزرعة مـن الحشـائش وتقـوية الحلقات حول الأشجار، إضافة للسماد العـضوى 25 ـ 30 م³ + 200 كجم سوبر فوسفات 15% + 100 كجـــم كبريت + 50 كجم سلفات نشادر / فدان، تضاف كمية مناسبة لكــل شجرة فى خندقين علـى جانبى الشجرة قريبا من مصدر المياه ثم الرى.

وعن برنامج الرى الاستهلاك المائى لأشجار الموالح، يؤكد التقرير أن الرى حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط ( لتر /يوم /شجرة ) ، عمر الأشجار1-2 / 2-3 / 3-4 / 4-5 / 5-6 / 6-7 / 7-10/ اكثر من 10 ، معدل الري 12 / 16 / 20 / 24 / 28 / 32 / 36 / 60

وعن برنامج المكافحة، شدد التقرير على مكافحة الحشرات القشرية في استخـدام شالنجر بمعدل 40 سم / 100 لتر ماء أو ابلود بمعدل 75 ـ 100 سم / 100 لتر ماء، مكـافحة الاشنات باستخدام كوبكس 84 % wp بمعدل 300 جرام / 100 لتر مــاء ، مضيفا أن التصمغ على جذع الشجرة الرئيسي في حالة وجود أكثر من بقعة صمغية تــبدأ فـــي اختيار عــــــدد من البقع علي قرب من بعضهم ثم يتم الكشط بسكين حاد حتــى ظهور الخشـــب السليم ثم دهان مكان الكشط بعجينة بوردو وبعد مرور 45 يوا مـــن علاج هـــذه البقـــع يتم علاج البقع إن وجدت على الجانب الأخر من الجذع.