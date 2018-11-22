الزراعة" تشن حملات مرورية على "الجزارين" وأماكن بيع اللحوم لضبط المخالفين

تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، حملاتها المرورية اليومية على أماكن وأسواق ومنافذ وبيع عرض اللحوم ومحال الجزارة ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وضبط المخالف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وضبط المخالفين.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن أطباء الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعــة التقاريــــر الشهريـة لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وابـــداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات .

وأضاف التقرير، أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية، وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة .

وتابع التقرير، أنه يتم عمل حملات تفتيشية بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر.