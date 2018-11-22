الزراعة تبحث استعدادات زراعة العروة الجديدة للبطاطس بـ10 محافظات

كتب عز النوبى

عقد المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية والدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات اجتماعا مع ممثلين الإدارات فى 10 محافظات، لبحث ودراسة أهم مشكلات الزراعة التى تواجه المزارعين فى ظل التغيرات المناخية، تنفيذا لتعليمات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

كما ناقش الاجتماع مع إدارات ومسئولى الزراعة بالمحافظات، التأكيد على التواجد الميدانى لجناحى العمل الحقلى وهما الرعاية البستانية والمكافحة، بالإضافة إلى بحث مشاكل العفن الهبابى فى المانجو وآثاره وطرق الحد منه بتوفير المبيدات اللازمة وكذا رصد اى متغيرات تطرأ على محاصيل الخضر، وأيضا تنفيذ عدد من المدارس الحقلية لمحاصيل الموالح والرمان والزيتون، والاستعداد لزراعة البطاطس العروة الصيفى المقرر زراعتها فى يناير وفبراير.