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الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:56 م
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الرئيس السودانى يدعو وزراء العدل العرب لتعزيز العمل المشترك

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:25 م
الرئيس السودانى يدعو وزراء العدل العرب لتعزيز العمل المشترك الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)
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دعا الرئيس السودانى عمر البشير، وزراء العدل العرب إلى تعزيز العمل العربى المشترك فى المجالات العدلية والقانونية، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود وتنسيق المواقف لتطوير مؤسسات العدالة فى المنطقة العربية.

وقال البشير - فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 34 لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة اليوم الخميس بالخرطوم، إن التحديات التى تواجه العالم والمنطقة، المتمثلة فى الإرهاب والتطرف والإتجار بالبشر والمخدرات والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، تستوجب التماهى مع اهتمام العالم، والعمل سويا لتعزيز المنظومة العدلية العربية، دون المساس بسيادة الدول.

وأكد البشير استعداد السودان للتعاون فى مختلف المجالات التى تحقق الأمن والاستقرار، وتعزز العمل العربى المشترك فى المجال العدلي، منوها بأن توصيات مجلس وزراء العدل العرب، ستجد منه كل الدعم والمساندة.. مشيرا إلى أن بلاده مقبلة على وضع دستور دائم يشارك فيه جميع أبناء السودان، وذلك اتساقا مع برنامج إصلاح الدولة، لافتا إلى العديد من السياسات والقرارات والإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها.

وأشار البشير إلى أن الحصار الاقتصادى الذى تعرض له السودان، أثر على كافة مناحى الحياة فيه، منوها بأن بلاده بذلت جهدا كبيرا لمكافحة الإرهاب، وصادق على كافة المواثيق والصكوك، وعقد العديد من الاتفاقيات الثنائية، المعنية بهذا الشأن.

 

 


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