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الجامعة العربية تؤكد مساندة السودان لرفع اسمه من الدول الراعية للإرهاب

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:03 م
الجامعة العربية تؤكد مساندة السودان لرفع اسمه من الدول الراعية للإرهاب أبو الغيط
الخرطوم (أ ش أ)
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أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على الإجماع التام والكامل من الدول الأعضاء بكافة المستويات، على مساندة السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 34 لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة بالخرطوم، والتى ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للجامعة العربية الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، وذلك بحضور الرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى.

وأشار أبو الغيط إلى أن جدول أعمال مجلس وزراء العدل العرب فى دورته الـ 34 يتضمن 22 بندا بالغة الأهمية وعلى رأسها البند الخاص بالسودان، منوها إلى مناقشة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والبند الخاص بتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية للاجئين، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وأعرب أبو الغيط عن الشكر والامتنان لجمهورية السودان، قيادة وحكومة وشعبا على استضافة هذا المحفل الهام، دعما وتعزيزا للعمل العربى المشترك.

 


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