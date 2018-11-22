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التنمية الصناعية: توجه لطرح الأراضى الصناعية بحق الانتفاع فى الطروحات المقبلة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:57 م
التنمية الصناعية: توجه لطرح الأراضى الصناعية بحق الانتفاع فى الطروحات المقبلة جانب من الندوة
كتبت- منى ضياء
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قال عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك توجه لطرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع فى الطروحات المقبلة، لتقليل التكلفة على الاستثمار الصناعى، وهو ما يتم دراسته بلجنة الأراضى المشكلة بمجلس الوزراء لدراسة منظومة الأراضى الصناعية التي تعقد اجتماعاتها منذ حوالى شهر.
 
 
وأكد رأفت خلال ندوة عقدت خلال فعاليات معرض فيرنكس آند ذا هوم اليوم الخميس، أن طرح الأراضى للمستثمرين الصناعيين بنظام حق الانتفاع سيكون متاحا بالطروحات القادمة للأراضى، وهذا هو التوجه العالمى فى هذا المجال.
 
 
وقال رأفت ردا على شكاوى المصنعين من ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية: "هيئة التنمية الصناعية لا تكسب مليما من بيع الأراضى لأنها جهة خدمية بالأساس، ودورها ترفيق الأراضى وطرحها للمستثمرين، ولكن تكلف الترفيه ترتفع وهو ما يحدد سعر الأراضى الصناعية".
 
 
من جانبه طالب أحمد حلمى رئيس غرفة صناع الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات لطرح الأراضى مجانا لصناعة الأثاث لأنها الأقل تكلفة فى توفير فرصة عمل وهى من أكثر القطاعات التى تحقق التنمية الصناعية، وبالتالى لابد أن تكون تكلفة الأرض "صفر"، لأن العائد الاقتصادى والتنموى من عمل هذه الصناعات أكبر بكثير من عائد بيع الأراضى.
 
 
وأضاف حلمى أن ارتفاع أسعار الأراضى التى تطرحها لحكومة تدفع الكثير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالاقتصاد غير الرسمى، وهذا الحجم يمثل حوالى 90% من صناعة الأثاث فى مصر التى تعتمد على الورش الصغيرة.
 
 

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