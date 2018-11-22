التنمية الصناعية: استخراج 16400رخصة صناعية فى عام ونصف

كتبت منى ضياء

قال عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم استخراج حوالى 16 ألف و400 رخصة صناعية منذ صدور قانون التراخيص الجديد فى منتصف عام 2017 وحتى الآن.

جاء ذلك فى تصريحات له على هامش فعاليات معرض فيرنكس آند ذا هو اليوم الخميس، والذى تستمر فترته حتى يوم 25 من الشهر الجارى.

وكان قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعيةرقم 15 لسنة 2017 صدر العام الماضى، وبموجبه تم اختصار فترة إصدار التراخيص من عامين ونصف إلى أسبوع واحد فقط وبالإخطار بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر، وتصل المدة إلى شهر فى الصناعات عالية المخاطر.

وأشار رأفت إلى أن القانون منح فترة عامين وشهرين من صدور اللائحة التنفيذية للمصانع لتوفيق أوضاعها وفقا الاشتراكات التى حددها القانون.

جدير بالذكر أنه تم اليوم افتتاح معرض فيرنكس آند ذا هوم بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر وتستمر أعمال دورته الأولى حتى يوم 25 من الشهر الجارى.