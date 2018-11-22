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التعليم: لا صحة لتعطيل اليوم الدراسى أثناء الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:53 م
التعليم: لا صحة لتعطيل اليوم الدراسى أثناء الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن  تعطيل اليوم الدراسي أثناء الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس فى شهر ديسمبر المقبل، تواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعطيل اليوم الدراسي أثناء الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية لطلبة المدارس في ديسمبر المقبل، مُوضحةً أن عملية الفحص لا تستغرق أكثر من 10 دقائق, حيث أن هناك تنسيقاً مع وزارة الصحة والسكان لضمان الفحص السريع للطلاب، باستخدام أجهزة الكشف السريع, مُشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب.
 
وأوضحت الوزارة أن المسح الطبي للطلاب والذي سينطلق في ديسمبر المقبل سيخضع له 6 ملايين طالب وطالبة بالمراحل الإعدادية والثانوية للكشف عن 5 أمراض بالمجان وهي (فيروس سي والتقزم والأنيميا وفيروس بي والسمنة), مشيرة إلى أنه سيتم مسح طلاب الثانوية  على 3 مراحل المرحلة الأولى تبدأ في ديسمبر ويناير وفبراير والمرحلة الثانية في فبراير ومارس والثالثة من مارس وحتى أبريل 2019, بينما سيكون المسح الطبي لطلاب الإعدادية بمراحلها الأولى والثانية والثالثة بمختلف محافظات الجمهورية في شهر سبتمبر 2019 لتشمل 3 ملايين طالب.
 
 

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