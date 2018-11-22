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الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:35 م
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التضامن تنفى الحذف العشوائى للمقيدين ببرنامج تكافل وكرامة تخفيضا للنفقات

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:30 م
التضامن تنفى الحذف العشوائى للمقيدين ببرنامج تكافل وكرامة تخفيضا للنفقات الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن إجراء وزارة التضامن حذف عشوائي للمقيدين ببرنامج تكافل وكرامة تخفيضاً للنفقات, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُوكدةً أنه لم يتم إجراء أي حذف أو استبعاد لأي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي, مشددةً أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير الأمان الاجتماعي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، موضحة أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
 
وأوضحت الوزارة أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة وتقوم بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أخطاء تؤدي لاستبعاد أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.

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معاش تكافل وكرامة

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