video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التجارى المصرى بدبى: 1.5 مليار دولار حجم واردات الإمارات من منتجات التغليف

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:04 ص
التجارى المصرى بدبى: 1.5 مليار دولار حجم واردات الإمارات من منتجات التغليف صادرات وواردات - ارشيفية
كتبت – منى ضياء
إضافة تعليق

أعد المكتب التجارى المصرى فى دبى، دراسة حول قطاع التغليف والتعبئة بالإمارات، والفرص التصديرية أمام شركات الطباعة والتغليف المصرية.

وأظهرت الدراسة أن حجم واردات الإمارات من مواد التغليف والتعبئة بلغ حوالى 1.5 مليار دولار عام 2017، وتعد الصين أكبر الموردين بقيمة 241 مليون دولار، تليها الهند بقيمة 89 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 82 مليون دولار.

وبحسب الدراسة يبلغ حجم السوق العالمى للتعبئة والتغليف حوالى 424 مليار دولار، بمعدل نمو سنوى 3.5%، وتستحوذ أوروبا على 30% من هذا السوق، مقابل 28% لأمريكا الشمالية، و27% لآسيا، و7% لأمريكا اللاتينية، و8% لدول أخرى.

ويعد قطاع التغليف فى الإمارات من بين أسرع القطاعات نموا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشير دراسة غرفة دبى إلى مزيد من الإنفاق على الأغذية الصنعة والسلع الاستهلاكية المعمرة على المدى المتوسط، الأمر الذى سوف يحفز مزيدا من النمو فى صناعة مواد التغليف.

وقالت الدراسة أنه خلال العقود القليلة الماضية أدت إعادة صادرات دبى من الأغذية والمشروبات المعلبة ومنتجات أخرى إلى بعض أسواق المنطقة وأفريقيا وأسواق آسيوية أخرى إلى دعم آفاق النمو فى قطاع التغليف فى الإمارات وخاصة دبى.

وسجل سوق التغليف فى الإمارات 6.8% نسبة نمو فى عام 2014، وبلغ إجمالى حجم إنتاج قطاع التغليف والتعليب فى الإمارات 9.5 مليارات وحدة، بقيمة 8.44 مليارات درهم، ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج التغليف والتعليب فى الإمارات إلى 12.9 مليار وحدة بحلول عام 2019، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية لفتح هذا السوق أمام منتجاتها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مركز تحديث الصناعة يعقد لقاءات ثنائية بمعرض للطباعة والتغليف

تصديرى الطباعة والتغليف: 51 شركة تشارك فى معرض أفريكا فود مان فيكتور

وزير التجارة يصدر قرارا بإنشاء مجلس تصديرى للطباعة والتغليف والورق

اخبار الاقتصاد

المكتب التجارى

دبى

التعبئة والتغليف




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة