"البيئة": دمج اعتبارات التنوع البيولوجى فى منصه صحية موحدة

كتبت آية دعبس

استعرضت جلسة دمج اعتبارات التنوع البيولوجى فى منصة، صحية موحدة التى أقيمت علي هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الـ 14 للتنوع البيولوجي دمج قضية التنوع البيولوجى فى منصة صحية موحدة، والعمل على وجود تنسيقات بين القطاعات المختلفة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة مثل الفقر، والصحة، وتدهور البيئة، وتغير المناخ، وعدم المساواة بين الجنسين، وذلك بالاعتماد على توجه صحى موحد يشمل على التنوع البيولوجى.

تناول وفود الدول المشاركون فى فعاليات الجلسة كيفية إنتقال المجتمع الدولى للعمل على المستوى المحلى والوطنى فى إتباع أطر شاملة للتنوع البيولوجي في مجال الصحة والذى يساعد على التقدم السريع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تم خلال الجلسة عرض أفضل النماذج والممارسات والأدوات الجديدة التى يمكن تكرارها وتنفيذها عبر مقاييس الحوكمة، كما تم عرض إطار جديد للتقييم وضعته شبكة تقييم أحد المنظمات الصحية التى يمكن أن تساعد البلدان في رصد وتقييم التقدم المحرز.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية تحت شعار الإستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الإنسان والكوكب.