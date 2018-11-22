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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:28 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 13778 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 2250 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 13683 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 690 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 1733 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 479 نقطة.
 

 


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