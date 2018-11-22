video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "ايديتا"..وتراجع CIB وأموك

الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:30 م
البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "ايديتا"..وتراجع CIB وأموك البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
 
 كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.
 
وتراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى إلى 19.845 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية إلى 305.938 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية إلى 8.922 مليون شهادة.
 
واستقر رصيد شهادات إيداع شركات شركة نعيم القابضة عند 65.512 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرمس عند 175.110 مليون شهادة، بالم هيلز عند 459.656 مليون شهادة، عامر جروب عند 301.114 مليون شهادة.
 
كما استقر رصيد شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.735 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 280.903 مليون شهادة.
 
واستقر أيضًا رصيد شهادات إيداع حديد عز 129.481 مليون شهادة، وشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 166.633 مليون شهادة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لجنة القيد بالبورصة توافق على الشطب النهائى لشركة أورنج مصر

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

شهادات الإيداع




لا تفوتك
مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة