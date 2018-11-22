البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "ايديتا"..وتراجع CIB وأموك

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وتراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى إلى 19.845 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية إلى 305.938 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية إلى 8.922 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات شركة نعيم القابضة عند 65.512 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرمس عند 175.110 مليون شهادة، بالم هيلز عند 459.656 مليون شهادة، عامر جروب عند 301.114 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.735 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 280.903 مليون شهادة.

واستقر أيضًا رصيد شهادات إيداع حديد عز 129.481 مليون شهادة، وشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 166.633 مليون شهادة.