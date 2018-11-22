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الخميس، 22 نوفمبر 2018 08:05 ص
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البرلمان السودانى يصادق "بالأغلبية" على مشروع قانون الانتخابات

الخميس، 22 نوفمبر 2018 08:03 ص
البرلمان السودانى يصادق "بالأغلبية" على مشروع قانون الانتخابات البرلمان السودانى
أ ش أ
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صادق البرلمان السودانى بالأغلبية، فى جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد عمر، على مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018 بصورته النهائية، والذى يحتوى نحو 109 مواد.

وقال رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، عثمان آدم نمر، خلال تلاوته لنص القانون، إنه تضمن أن تكون مدة الاقتراع ثلاثة أيام، بجانب زيادة أعضاء البرلمان فى الدوائر الجغرافية إلى “380” عضواً بدلاً عن “300” عضو، والتى كانت مقترحة فى مشروع القانون.

ونص القانون على أن يتم انتخاب الولاة انتخاباً مباشراً بواسطة الناخبين بدلاً عن تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية، وحدد القانون أعضاء المجالس التشريعية لولايتى الخرطوم والجزيرة بـ”84″ عضواً بينما “48” عضواً لبقية المجالس التشريعية للولايات.

ومنح القانون، المجالس التشريعية حق سحب الثقة من الوالى رغم انتخابه بواسطة المواطنين، وأعطى المغتربين أحقية التصويت فى القوائم النسبية القومية ولمنصب رئيس الجمهورية.

ونص القانون على أن تتكون مفوضية الانتخابات من رئيس وثمانية أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية بعد التشاور والتوافق مع القوى السياسية ويتم اعتمادهم من البرلمان، وأن تكون مدتها 6 سنوات .

وأجاز القانون لرئيس الجمهورية عزل رئيس المفوضية أو نائبه أو أحد أعضائها بناء على شكوى من خمسة أحزاب وبقرار من المحكمة الدستورية.


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