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البابا تواضروس يترأس صلوات رسامة 13 كاهنا بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:39 ص
البابا تواضروس يترأس صلوات رسامة 13 كاهنا بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون البابا تواضروس الثانى
وائل ربيعى
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ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس القداس الإلهى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون بحضور مجموعة كبيرة من أساقفة المجمع المقدس وعدد كبير من الكهنة والشعب،  لرسامة 13 كاهنا لمناطق القاهرة والإسكندرية والكرسى الأورشليمى وكندا وهونج كونج.

وأكد البابا تواضروس - خلال عظته في القداس الإلهي - أن الكاهن عليه دور مهم من في نجاح الخدمات في الكنيسة وهو يشبه الراعى لا يبحث عن مجد لنفسه ولكنه يبذل نفسه من أجل رعيته، وأنه يجب أن يعمل بأمانة مع كل أحد وفي كل وقت، لافتا إلى أن الكهنوت هو مسئولية ووزنة من المحبة تجاه الله والناس.

وقال قداسة البابا تواضروس إن أسرة الكاهن تستطيع أن تسنده في خدمته المتعددة ليكون بيته بيت صلاة وبيت للخدمة من أجل نجاح كل عمل، لافتا إلى أن اختيار الكاهن لا يتم بشكل عشوائى، إنما يخضع لعدد من العوامل والاختبارات والجلسات حتى يكون الاختيار صحيح.

والكهنة الجدد هم:القس فلوباتير لكنيسة السيدة مريم العذراء والقيامة المجيدة بإيبراشية الكرسى الأورشليمى، والقس دانيال لكنيسة مارمرقس بكليوباترا بمصر الجديدة، والقس لوقا لكنيسة القديس مامرقس بكليوباترا بمصر الجديدة والقس شنوده لكنيسة القديس مامرقس بكليوباترا بمصر الجديدة، والقس كاراس بكنيسة مارجرس بالظاهر بالقاهرة، والقس مرقس بكنيسة مارمرقس الرسول النزهة 2 بابورجيلة  مدينة السلام، والقس صموئيل بكنيسة مارمرقس الرسول النزهة 2 بابورجيلة مدينة السلام، والقس كيرلس لكنيسة العذراء والبابا كيرلس السادس والأنبا كاراس السائح بمدينة السلام، والقس فلوباتير لكنيسة الشهيد ابوسيفين والشهيد وانس بمنطقة الخزان بمدينة السلام، والقس هيرمينا لكنيسة الأنبا هيرمينا السائح بمنطقة الرابية بالقاهرة، والقس إيليا لكنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية، والقس ديفيد لكنيسة مارمينا بكينج ستون في كندا،  والقس داود لكنيسة القديس مارتوما في هونج كونج.

 


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