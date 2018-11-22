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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 21 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:30 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 21 فلسطينيًا من الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الليلة الماضية وصباح اليوم الخميس، 21 مواطنًُا من الضفة الغربية، واستولت على مبالغ مالية من منازل عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم.

ففى القدس قالت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من حى جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بعد التدقيق بهوياتهم والتنكيل بهم، كما اعتقلت شابين فى جنوب الضفة بالخليل، من بلدة حلحول؛ بعد أن داهمت منزليهما وعبثت بمحتوياتهما، وزعمت قوات الاحتلال أنها عثرت على أسلحة، واستولت على عشرات آلاف الشواقل من منازل المعتقلين.

وفى السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال، عدة حواجز عسكرية على مداخل عدة بلدات ومخيمات، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت فى بطاقاتهم الشخصية، كما اعتقلت قوات الاحتلال ببيت لحم أربعة مواطنين بينهم ثلاثة أسرى محررون أشقاء من بلدة الخضر.

أما فى شمال الضفة، فاعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من بلدة علار شمال طولكرم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل فى البلدة بعد أن فجرت أبوابها الخارجية، وفى محافظة طوباس اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وفى جنين اعتقلت شابًا بعد أن داهمت منزل ذويه فى بلدة زبوبا وفتشته.

وفى سياق آخر، زرع مستوطن إسرائيلى صباح اليوم /الخميس/ أرضًا لأحد المواطنين الفلسطينيين قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" (كوكب الصباح)، فى قرية كفر مالك شرق رام الله، بعد منع أصحابها من دخولها، ويقوم بتربية الأغنام فى المكان.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المستوطنين يمنعون منذ عدة أشهر الأهالى من الوصول إلى أراضيهم واستصلاحها، ويعتدون على المزارعين، فى محاولة للسيطرة عليها وزراعتها لصالح المستوطنة، وبينت المصادر أن الأراضى التى يمنع أصحابها من الوصول إليها، تقع فى مناطق اللحف، والعوينة، وبير جمل، تقدر بحوالى 100 دونم -الدونم يعادل كيلومترًا مربعًا-، وتعود ملكيتها لما يقارب الـ10 عائلات.

 


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