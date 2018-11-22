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الاتحاد الأوروبى وبريطانيا يوافقان على مسودة لتحديد العلاقة المستقبلية بينهما

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:11 م
الاتحاد الأوروبى وبريطانيا يوافقان على مسودة لتحديد العلاقة المستقبلية بينهما تيريزا ماى
بروكسل(أ ش أ)
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وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبى، ومسئولون بريطانيون اليوم الخميس، من حيث المبدأ على مسودة (إعلان سياسى) يحدد الخطوط العريضة حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا بعد انسحابها منه.

وأعلن المجلس الأوروبى - فى بيان حسبما ذكرت شبكة (بى بى سى) البريطانية - أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على (الإعلان السياسى) الذى يحدد كيفية العمل فى المستقبل بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا فيما يخص التجارة والأمن والملفات الأخرى.

وقال رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك: "لقد أرسلت مسودة (الإعلان السياسى) إلى دول الاتحاد الأوروبى ال27، وأبلغنى رئيس المفوضية الأوروبية أنه تمت الموافقة عليها على المستوى السياسى من حيث المبدأ، وسيتم عرضها أمام الزعماء الأوروبيين للموافقة عليها".

ومن المقرر أن تلقى رئيسة الوزراء البريطانية تيريز ماى كلمة أمام مجلس العموم البريطانى فى وقت لاحق اليوم.

وستتوجه ماى يوم الأحد القادم، إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل)، لحضور قمة الزعماء الأوروبيين من أجل التصويت على الموافقة على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

 


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