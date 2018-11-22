الإسماعيلية تشارك فى معرض الهيئة العامة للمعارض خلال إجازة نصف العام

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية أن المحافظة سوف تشارك فى معرض الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة خلال أجازة نصف العام بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من 31 يناير وحتى 9 من فبراير 2019، بالتعاون مع قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.

وأشارأسامة حسان مدير عام إدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى بالمحافظة إلى أن المعرض سوف تشارك فيه جميع المحافظات، ويقام على مساحة إجمالية قدرها عشرة آلاف مترا مربعا، وتخصص جزء لكل محافظة لعرض جميع الفرص الإستثمارية والحرف اليدوية والملابس والمفروشات والأثاث والصناعات الغذائية وصغار الصناع، وعلى من يرغب من المستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة أوالشركات الكبرى من الإسماعيلية الإشتراك بالمعرض، التوجه لإدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى بديوان عام محافظة الإسماعيلية بحى الشيخ زايد، لإستلام إستمارة الإشتراك والتعرف على الشروط.

وفى سياق آخر، أكد محمد عبدالسلام الصيرة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية أن المعهد القومى للإدارة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ينظم مسابقة تحت عنوان "جائزة مصر للتميز الحكومي " والتى تهدف إلى تكوين جهازإدارى كفء وفعال، يطبق مفاهيم الحكومة ويحقق التنمية ويستجيب لمطالب المواطنين، مضيفًا أن المسابقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.