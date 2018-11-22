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الإسكان تكشف حقيقة اختلاط مياه الشواطئ بمرسى مطروح بمياه الصرف الصحى

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:54 م
الإسكان تكشف حقيقة اختلاط مياه الشواطئ بمرسى مطروح بمياه الصرف الصحى وزارة الاسكان
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول فتح مياه الصرف الصحى بمحافظة مرسى ‏مطروح واختلاط مياه الشواطئ بمياه الصرف الصحى بمحافظة مرسى ‏مطروح تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.
 
 
وأوضحت وزارة الإسكان أن حقيقة ما أوضحه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصح بالمحافظة، تتمثل فى تنفيذ مجموعة من شنايش المطر على شاطئ مطروح لتصريف مياه الأمطار، حيث تم تنفيذ جزء بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح وجزء بمعرفة مجلس مدينة مرسى مطروح، إلا أنه عند هطول الأمطار الأسبوع الماضى تلاحظ أن بعض الشنايش لم تصرف الأمطار وخاصة الشنيشة المواجهة لمسجد العوام على البحر وعند تسليكها تمهيداً لبناء غرفة ترسيب فى نهاية خط طرد مياه المطر خرجت المياه المترسبة من شنايش المطر بصورة عكرة، مشددة على أن المياه التى تم تصريفها للبحر مياه أمطار وليس مياه صرف صحى، كما أن شبكة شنايش الأمطار منفصلة انفصالاً تاماً ولا علاقة لها بشبكة الصرف الصحي.
 
 

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