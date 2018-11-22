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الخميس، 22 نوفمبر 2018 08:07 ص
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الإحصاء: 8.7% من واردات مصر "بترولية" بقيمة 4.4 مليار دولار خلال 8 أشهر

الخميس، 22 نوفمبر 2018 08:00 ص
الإحصاء: 8.7% من واردات مصر "بترولية" بقيمة 4.4 مليار دولار خلال 8 أشهر نفط- ارشيفية
كتبت- هبة حسام
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أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حديثاً، استحواذ الواردات البترولية على 8.7% من إجمالى واردات مصر خلال الفترة من يناير – أغسطس 2018.

وأوضحت النشرة الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسختها الكاملة، أن قيمة واردات مصر البترولية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى، بلغت 4.466 مليار دولار، من إجمالى 51.009 مليار دولار، هى القيمة الإجمالية للواردات المصرية خلال الفترة المذكورة.

وكانت قيمة واردات مصر البترولية خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بلغت 3.569 مليار دولار.

فى حين أوضحت نشرة التجارة الخارجية، أن الارتفاع فى واردات مصر البترولية خلال الفترة من يناير – أغسطس 2018، يرجع على الارتفاع فى قيمة استيراد البترول الخام، بينما تراجعت الواردات من المنتجات البترولية، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من 2017.

بلغت قيمة واردات مصر من البترول الخام خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى، 2.528 مليار دولار، مقابل 1.187 مليار دولار فى الفترة المماثلة من العام الماضى، بينما بلغت واردات منتجات البترول 1.938 مليار دولار، مقابل 2.362 مليار دولار.


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