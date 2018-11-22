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والتجديد لـ3 قيادات..

"الأوقاف" تفتح باب التقديم لعضوية المقارئ للأئمة الجدد دون اختبارات

الخميس، 22 نوفمبر 2018 06:30 م
"الأوقاف" تفتح باب التقديم لعضوية المقارئ للأئمة الجدد دون اختبارات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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قرر وزير الأوقاف، ضم من يرغب إلى عضوية المقارئ من الأئمة الجدد المعينين وفق الإعلان رقم (1) لسنة 2016م من الحاصلين على تقدير جيد جدًا فصاعدًا مباشرة بدون اختبار فعلى الراغبين منهم تسجيل بياناته على النموذج المرفق.

وأصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، قرارًا وزاريًا بتجديد تكليف الشيخ صفوت فاروق أبو السعود محمد بالقيام بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف القليوبية لشئون الدعوة والبر، وتكليف المهندس طارق السيد وسيم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتشييد والبناء.

 


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