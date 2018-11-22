video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الآثار تنفى غلق متحف التحرير بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:23 م
الآثار تنفى غلق متحف التحرير بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير وزارة الاثار
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بغلق المتحف المصرى بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنها عارية تماماً من الصحة، وأن المتحف المصرى بالتحرير سيظل مفتوحاً لاستقبال زائريه من المصريين والعرب والأجانب بشكل طبيعى دون أى تأثر بافتتاح المتحف الكبير حيث سيعمل المتحفان معا، موضحة أن مبنى المتحف المصرى بالتحرير يعد أثراً فى حد ذاته وأحد المعالم ‏الفريدة بالقاهرة يأتى لزيارته ‏السائحين من جميع دول العالم، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد ‏فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة ‏والإضرار بالسياحة المصرية.‏

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يعلن فى كلمته بمؤتمر "تكافل وكرامة" الثالث: الدعمُ النقدى سيقتصر على طفلين فقط وليس ثلاثة بدءا من يناير.. مصطفى مدبولي: الدولة ستضرب بيد من حديد ضد أى ممارسات فساد بملف الدعم أيا كان المتسببين فيها

الجريدة الرسمية تنشر 13 قرارا لرئيس الوزراء بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة

المتحف المصرى

المتحف المصرى بالتحرير

مجلس الوزراء




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة