video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع أسعار الدواجن وتراجع البيض اليوم الخميس 22-11-2018

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:47 م
ارتفاع أسعار الدواجن وتراجع البيض اليوم الخميس 22-11-2018 دواجن - صورة ارشيفية
أسماء أمين
إضافة تعليق
اليوم السابع بلس
 

ارتفعت أسعار الفراخ، اليوم الخميس 22 نوفمبر جنيها واحد لكل كيلو لتسجل 23 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 27 -28 جنيها للكيلو.

فى حين تراجعت أسعار البيض جنيها لتسجل الكرتونة 33.5 جنيها للكرتونة سعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر  38- 39 – جنيها للكرتونة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة المجازر بغرفه القاهرة إن اسعار الدواجن والبيض تشهد استقرار فى الأسعار منذ فترة وهذا التحرك غير مؤثر فى السوق.

وارجع السيد فى تصريحات خاصة، تفاوت أسعار البيع فى المحالات التجارية لعدم ضبط الحلقات الوسطية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الفراخ اليوم الاثنين 19-11-2018

اسعار الفراخ

اسعار الفراخ اليوم

اسعار البيض

اخبار الاقتصاد

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة