ارتفاع أسعار الدواجن وتراجع البيض اليوم الخميس 22-11-2018

أسماء أمين





ارتفعت أسعار الفراخ، اليوم الخميس 22 نوفمبر جنيها واحد لكل كيلو لتسجل 23 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 27 -28 جنيها للكيلو.

فى حين تراجعت أسعار البيض جنيها لتسجل الكرتونة 33.5 جنيها للكرتونة سعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 38- 39 – جنيها للكرتونة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة المجازر بغرفه القاهرة إن اسعار الدواجن والبيض تشهد استقرار فى الأسعار منذ فترة وهذا التحرك غير مؤثر فى السوق.

وارجع السيد فى تصريحات خاصة، تفاوت أسعار البيع فى المحالات التجارية لعدم ضبط الحلقات الوسطية.