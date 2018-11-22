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إنقاذ 18 مهاجرًا من على متن قاربين أثناء عبورهم المانش

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:35 م
إنقاذ 18 مهاجرًا من على متن قاربين أثناء عبورهم المانش مهاجرون ـ صورة أرشيفية
باريس(أ ش أ)
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أنقذ خفر السواحل 18 مهاجرًا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من على متن قاربين أثناء محاولتهم عبور المانش من مدينة "كاليه" -الواقعة فى شمال فرنسا المتاخم لبريطانيا- للوصول إلى أنجلترا، وذلك حسبما أعلنت الهيئة البحرية.

وقالت متحدثة باسم الهيئة البحرية فى المانش -حسبما ذكر راديو طاوروبا 1"- إن صحة هؤلاء المهاجرين -7 أشخاص فى أول قارب و11 آخرين فى الثاني- جيدة وأنه تم تسليمهم إلى الشرطة على الحدود، مضيفة إنه تم تسليم سبعة مهاجرين (ستة رجال وامرأة واحدة) إلى قوة الحدود البريطانية، و11 آخرين من القارب الثانى الذين كانوا فى طريقهم إلى "كاليه" إلى شرطة الحدود.

 


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