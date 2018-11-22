إعصار مائى يضرب مدينة إيطالية سياحية

روما (أ ش أ)

ضرب إعصار مائى عنيف شاطئ مدينة "ساليرنو" السياحية الإيطالية المطلة على البحر المتوسط، ما ألحق أضرارا بالحاويات فى الميناء، دون أن يتسبب بخسائر بشرية.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، الخميس، أن الإعصار المائى الضخم الذى ضرب شواطئ مدينة "ساليرنو"، الواقعة على الساحل الغربى لإيطاليا إلى الجنوب من نابولي، شغل جميع المتابعين على موقع تويتر، فانتشرت الصور ولقطات الفيديو التى تبين قوته كإحدى الظواهر الطبيعية.

يذكر أن إعصارا مائيا آخر ضرب نفس المنطقة، قبل عامين، وتسبب بانقلاب قارب يقل عددا من الأشخاص.

وتعتبر الأعاصير المائية شبيهة بالأعاصير البرية، لكنها تحمل معها الماء بدلا من الغبار، كما أنها تتشكل عندما تمر موجة هواء باردة غير مستقرة فوق مياه دافئة، فينجم عنها عمود حلزونى من الماء، لكنه يختفى بعد اجتيازه المياه إلى اليابسة.