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إصابة 4 طالبات فى حادث تصادم سيارتين بالمنوفية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:20 ص
إصابة 4 طالبات فى حادث تصادم سيارتين بالمنوفية حادث تصادم-ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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أصيبت 4 طالبات في حادث تصادم سيارتين بقويسنا علي الطريق الزراعي أمام مدرسة الزراعه وتم نقلهن إلى مستشفي قويسنا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
وتلقى اللواء سمير أبو زامل  مدير أمن   المنوفية ،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم وإصابة كلا من "أسماء.و" 15 عاما ، و"أميرة ا" 15 سنه، ومقيمين بقريه طه شبرا،  و"نورهان .ر"  15عاما ، و"ايمان .ا" 15 عاما، ومقيمين بقويسنا في حادث مروري بقويسنا علي الطريق الزراعي أمام مدرسة الزراعه بقويسنا، وتم نقلهن إلى مستشفي قويسنا المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 

 

 


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