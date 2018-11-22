video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:59 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية انقلاب سياره-ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وذلك إثر انقلاب سيارة ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، من مأمور قسم شرطة سرس الليان بحادث  إنقلاب سيارة ومصابين بطريق سرس الليان دائرة القسم بالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة رقم [70292 أجرة منوفية] قيادا .ي. إ .. سائق ومقيم مدينة سرس الليان نجم عن الحادث إصابة كل من " ص . س . "  و. إ . ا  "  ، إ .ص. ف ، س . م ا. وجميعهم مقيمان دائرة القسم -تم نقلهم إلى مستشفى سرس الليان المركزى وتم عمل تلقي الاسعافات  وجميعهم غادرو وتم رفع أثارالحادث وتسيير حركة المرور بالطريق تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
 
 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 10 أشخاص فى إنقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية أولاد عمرو بقنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه




لا تفوتك
مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة