إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وذلك إثر انقلاب سيارة ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، من مأمور قسم شرطة سرس الليان بحادث إنقلاب سيارة ومصابين بطريق سرس الليان دائرة القسم بالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة رقم [70292 أجرة منوفية] قيادا .ي. إ .. سائق ومقيم مدينة سرس الليان نجم عن الحادث إصابة كل من " ص . س . " و. إ . ا " ، إ .ص. ف ، س . م ا. وجميعهم مقيمان دائرة القسم -تم نقلهم إلى مستشفى سرس الليان المركزى وتم عمل تلقي الاسعافات وجميعهم غادرو وتم رفع أثارالحادث وتسيير حركة المرور بالطريق تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.