إصابة جزار اثر تناوله مادة سامة لمروره بأزمة نفسية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب جزار بالتسمم إثر تناوله مادة سامة لمروره بحالة نفسية سئية بسبب خلافات و تعثرات مادية مع تجار المواشى بقرية كوم زمران التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام بوصول ا .ع.ي. 25 سنة جزار ومقيم قرية كوم زمران مصاب إدعاء تسمم نتيجة تناول ماده غير معلومة وتم تحويله لمركز السموم بمستشفى إيتاى البارود العام وحجزه بها للعلاج.

بسؤال والده ومقيم بذات الناحية قرر بتناول نجله المذكور مادة سامة غير معلومة لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة وجود خلافات وتعثرات مادية، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.