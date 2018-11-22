إحالة عمال للتحقيق لارتدائهما الجلباب أثناء العمل فى بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أحال المحاسب عادل ضيف الله، رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، اليوم، الخميس، موظفين من العاملين فى إحدى الوحدات القروية إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لارتدائهما جلبابا أثناء العمل.

وفاجأت لجنة تضم أحمد حسين، نائب رئيس مركز ومدينة الفشن، ورضا توفيق، مدير التفتيش المالى والإدارى، وبعض رؤساء الأقسام فى الوحدة المحلية، وحدة ابسوج القروية لمتابعة سير العمل وتبين ارتداء اثنين من الإداريين جلبابا أثناء عملهم وعدم التزامهم بالزى الرسمى وتم رفع مذكرة بذلك إلى رئيس مركز ومدينة الفشن.