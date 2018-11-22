أه لو لعبت يازهر.. التايلانديون يتقربون لشجرة الحظ من أجل اليانصيب (صور)

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

يبدو أن الخرافة والبحث عن الحظ تمثل جزءا رئيسيا من الحياة اليومية فى تايلاند. ففى أحد المعابد وسط بانكوك ، يأمل الزوار فى العثور على المكسب مخفيا فى لحاء شجرة قديمة.



أحد بائعى تذاكر اليانصيب أمام أحد المعابد فى تايلاند

ويتدفق المئات إلى معبد كوناترى روتافار كل أسبوع لإبداء الاحترام لجذع الشجرة الهائل، وهو ملفوف بالزهور والقرابين من المصلين الذين يعتقدون أنه يمكن أن يكشف عن أرقام الفوز فى مسابقة "اليانصيب".



أياد مسنة تتبرك بالشجرة

وتزدهر أعمال اليانصيب التى تديرها الدولة، مع وجود بائعى التذاكر فى كل ركن من أركان الشوارع تقريباً، كما أن المشترين غالبا ما يفتقرون إلى مسلسلات الأعداد لاختيار الأرقام الأكثر حظاً، فيكون اللجوء للشجرة هو السبيل بالنسبة لهم لتحقيق ذلك.



تذاكر اليانصيب تسيطر على الحياة اليومية للمواطنين فى تايلاند

ساهمت مسابقات اليانصيب فى تايلاند بمبلغ 40.8 مليار باهت (1.24 مليار دولار) فى الإيرادات الحكومية فى عام 2018 ، وفقا للبيانات، وهو ما يمثل العائد الأعلى فى الدولة إذا ما قورنت بالمؤسسات الأخرى، من بينها شركة الطاقة الحكومية والتى حققت أقل من نصف هذا المبلغ.



جذع الشجرة القديم الذى يجلب الحظ

ويعتقد أحد المصلين المحظوظين أنه فاز بـ 70000 باهت (أى ما يتجاوز ألفى دولار) بفضل الشجرة، وقال إنها جلب له الحظ من قبل.



رواج كبير فى سوق تذاكر اليانصيب

يمتلك الناس مجموعة متنوعة من التقنيات لإيجاد أرقام اليانصيب الفائزة، بما فى ذلك الصلاة إلى الآثار المقدسة ، أو إسقاط الشمع على الماء فى المعابد أو الأماكن المقدسة الأخرى.



سيدات يتبركن بشجرة الحظ فى تايلاند

يتم الإعلان عن أرباح اليانصيب مرتين فى الشهر، ويقدر مكتب يانصيب الحكومة أنه يبيع ما معدله 90 مليون تذكرة لكل جولة فى البلد الذى يبلغ عدد سكانه قرابة 70 مليون شخص.



شخص يحمل ورقة بأرقام التذاكر المتاحة



فتيات تصورن جذع الشجرة للتبرك بها



مجموعة من التذاكر