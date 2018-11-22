أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثة عجوز وزوجته بمنزل الزوجية

الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير الأمن فى كشف لغز مقتل مواطن وزوجته داخل شقتهما واشتعال النيران فيها حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة السائق الخاص بهما، وأنه قام بذلك بهدف السرقة.

وبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بنشوب حريق بشقة بالطابق الثانى عشر بعقار كائن بدائرة القسم، والعثور على جثة مالكها "مسعد . ح . ح"، 70 سنة، شريك ومدير شركة مصنوعات جلدية ( مصاب بطعنات بالرقبة والبطن ) وكذا جثة زوجته المواطنة "روحية .ع.أ" 70 سنة ( مصابة بطعنات بالرقبة ) ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى مشترك بين إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام لكشف غموض الواقعة، وتحديد وضبط مرتكبيها حيث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الجريمة وهو "محمد . هـ . م"، 35 سنة، سائق - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثان الرمل - سبق إتهامه فى 9 قضايا متنوعة ، ومحكوم عليه بالحبس إسبوع فى قضية ضرب) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض عبارة عن مطواة ، مبلغ مالى قدره 1095 جنيه ، خاتم وقرط ذهب).

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بدافع السرقة ، وأنه إستغل سابقة عمله لدى المجنى عليه (كسائق خاص) واختبأ بجوار مدخل شقة المجنى عليه، ولدى حضوره باغته وقام بدفعه داخلها وأجهز عليه بسكين (عُثر عليها بالشقة ) فأودى بحياته ولدى إستغاثة زوجته تعدى عليها بالسكين فأودى بحياتها واستولى على المبلغ المالى والخاتم والقرط المضبوطين بحوزته وهاتف محمول ثم قام بإشعال النيران بالشقة لإخفاء معالم جريمته، وأرشد عن ملابسه وحذاء ملوث بالدماء، كما أقر بتخلصه من الهاتف المحمول بإلقائه بالطريق العام.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.