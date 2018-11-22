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أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس 22–11-2018

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:31 ص
أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس 22–11-2018 فواكه - صورة أرشيفية
كتبت - أسماء أمين
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استقرت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 22 نوفمبر، بحيث بلغ سعر البرتقال من 3 إلى 4 جنيات فى سوق العبور، وسعر كيلو البرتقال السكرى  من 3 - 4 جنيهات، واستقر سعر اليوسفى ليسجل من 2.5 إلى 6 جنيهات.

 

وفى حين سجل سعر كيلو التين البرشومى من 6-9 جنيهات، والعنب الأحمر الرومى بلغ سعر الكيلو من 3.5- 5 جنيهات، وسعر الجريب فروت من 4- 6 جنيهات.

 

فيما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 20 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 20 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 7 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 4 - 8  جنيهات للكيلو، وسعر الكاكا بلغ من 5-11 جنيها، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها.


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