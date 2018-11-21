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6 يناير .. نظر دعوى فسخ تعاقد " المصرية بلازا " مع محافظة الشرقية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:52 م
6 يناير .. نظر دعوى فسخ تعاقد " المصرية بلازا " مع محافظة الشرقية الأرض المصادرة من الشركة
الشرقية – إيمان مهني
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قررت محكمة القضاء الإداري  بالشرقية ، تأجل نظر دعوى بطلان قرار محافظ الشرقية الأسبق بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية للتنمية والسياحة " المصرية بلازا "، إلى جلسة 6 يناير 2019 المقبل.

 

ويشار إلى أنه فى مطلع أكتوبر الماضى صدر بيان للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يفيد باسترداد 10 آلاف متر من المشروع، بدعوى تقاعس الطرف الثانى عن استكمال الإنشاءات المتفق عليها فى العقد المبرم بين الطرفين.

 

علل المستثمر فى عريضته أنه تعرض للتعجيز من المحافظة ومعوقات تمثلت إنهاء عدم إجراءات الرخص والمرافق لسنوات أدت لتعجيزة عن استكماله كافة المنشآت.


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