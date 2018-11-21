27 فبراير ..نظر طعن متهمى حركتى حسم ولواء الثورة فى الإدراج بقوائم الإرهاب

كتب عامر مصطفى

حددت محكمة النقض، جلسة 27 فبراير أولى جلسات نظر طعن المتهمين فى القضية رقم 420 لسنة 2017 ، المعروفة إعلاميا حركتى حسم ولواء الثورة بالادراج على قوائم الإرهاب.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، بإدارج 272 متهما في القضية 420 لسنة 2017، والمعروفة بـ"حركتي حسم ولواء الثورة" على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالشخصيات والكيانات الإرهابية..

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، ارتكاب جرائم اغتيال الضابط إبراهيم العزازى من قطاع الأمن الوطنى، والهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن استشهاد 6 أفراد شرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، والهجوم على كمين بمدخل الدائري.