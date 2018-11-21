17 يناير الحكم على ميكانيكي قتل شخصا وشرع فى قتل نجله فى إمبابة

كتب أحمد الجعفرى

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار السيد محمد لاشين تأجيل جلسات محاكمة "حمادة.ف" 26 سنة ميكانيك، لإتهامه بقتل جاره نور الدين محمود، والشروع فى قتل نجله "إسلام"؛ لخلافات بينهم، للحكم فى جلسة 17 يناير المقبل.

صدر القرار بعضوية المستشارين إبراهيم نصر عبد الناصر، وأحمد محمد عبد السلام، وأحمد بهاء الدين سليم، وسكرتارية عصام حسين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، قتل المتهم "حمادة.ف" 26 عامًا، والذي يعمل ميكانيكي، المجنى عليه الأول بعد تدخله لفض مشاجرة بين المتهم ونجله، الذي اختلف مع المتهم بسبب بيعه المواد المخدرة أمام منزله.

وتابعت التحقيقات أن المتهم سدد طعنة نافذة للمجنى عليه بسكين على إثر مشاجرة نشبت بينهم نتيجة الخلاف سالف الذكر فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه وتوفى عقب نقله للمستشفى، كما اعتدى على نجله وطعنه طعنتين نافذتين، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.