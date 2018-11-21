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وقفة تضامنية لإحياء ذكرى المدافعين عن البيئة بمؤتمر التنوع البيولوجى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:52 م
وقفة تضامنية لإحياء ذكرى المدافعين عن البيئة بمؤتمر التنوع البيولوجى الدكتورة يا سمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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نظمت الأمم المتحدة، صباح اليوم، وقفة تضامنية لإحياء ذكرى الحقوقيين المدافعين عن القضايا البيئية والذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي لتوفير الحياة النظيفة للشعوب وللأجيال القادمة، وذلك خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي. 
 
تضمنت الوقفة وضع لافتات حول عدد المدافعين عن البيئة الذين ضحوا بحياتهم دون النظر إلى مصالحهم الشخصية بالإضافة إلى دعوات للتضامن مع المدافعين عن البيئة على كافة المستويات الرسمية والشعبية لحماية البيئة والتنوع البيولوجى. 
 
 
من ناحية أخرى، نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا ( سيداري) جلسة توعية حول " الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية غير المتحللة " وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ بحضور المهندسة ميسون نبيل مسئول الإتصال الوطني لمشروع سويتش ميد والدكتور. حسام علام مدير مشروع سويتش ميد الاسترشادي للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية بالإضافة إلى عدد من الوفود المشاركة بالمؤتمر. 
 
تهدف الجلسة إلى إلقاء الضوء على مخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام كأحد أخطر الملوثات البيئية تهديدا للتنوع البيولوجي وتأثيراتها السلبية على المستوى البيئي والصحي والإقتصادي بل والإجتماعي .
 
كما استعرضت الجلسة المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية كتجربة رائدة في مصر  لحماية التنوع البيولوجي بالإضافة إلى أهمية تضافر جهود المجتمع ككل لتمكين هذه المبادرات من تغيير السلوكيات والنسق الاستهلاكي إلى أساليب متوافقة بيئيا تسعى إلى المشاركة فى حماية البيئة والتنوع البيولوجي .
 
تضمنت الجلسة عرض عدد من نماذج الشنط متعددة الإستخدام من القماش أعدتها المبادرة كمثال للبدائل المستدامة العملية وسهلة التداول وتسهم في تقليل استهلاك الشنط البلاستيكية أحادية الإستخدام بصورة كبيرة لحماية البيئة .
 
 كما شملت دعوة الحضور لاستبدال الأكياس البلاستيكية إلى أكياس صديقة للبيئة لأهمية ذلك فى الحفاظ على التنوع البيولوجي و الكائنات الحية، وتم توزيع شنط صديقة للبيئة للمساهمة فى حماية البيئة والتوقف عن إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام.
 
جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 : 29 نوفمبر تحت شعار الإستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان  والكوكب .
 
 

 


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