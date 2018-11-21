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وزير الصناعة يختار شادى أمين رئيسا لهيئة التنمية الصناعية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:18 م
وزير الصناعة يختار شادى أمين رئيسا لهيئة التنمية الصناعية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد
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قرر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تكليف المهندس شادى أمين رئيسا لهيئة التنمية الصناعية خلفا للمهندس أحمد عبد الرازق والتى انتهت فترة تكليفه برئاسة الهيئة.

 

وقالت مصادر فى وزارة الصناعة والتجارة، إن المهندس عمرو نصار سيجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية خلال وقت قريب، مرجحا أن يكون اللقاء اليوم أو غدا لمناقشة الملفات التى سيركز عليها الرئيس الجديد للتنمية الصناعية.

 

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد كبير من المشكلات التى تطلب ضخ دماء جديدة فى هيئة التنمية الصناعية وعلى رأسها ملف تصاريح تشغيل المصانع والسجلات الصناعية وغيرها، لافتًا إلى أن الرئيس الجديد للهيئة قد يتولى مهام منصبه يوم الأحد القادم.


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