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وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة المقبلة بمسجد الروضة بشمال سيناء

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:23 م
وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة المقبلة بمسجد الروضة بشمال سيناء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
/أ ش أ/
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يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة المقبلة بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء ؛ وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للحادث الإرهابي الذى شهدته المدينة كما يشهد تسليم 135 منزلا تم تجهيزها على حساب الأوقاف.

ووجه وزير الأوقاف - في تصريح له اليوم - التحية لأبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل لدورهم الكبير في التصدى للإرهاب واقتلاعه من جذوره والنجاح الذي حققته القوات المسلحة في عملية سيناء الشاملة 2018 ودفع جهود التنمية الشاملة في سيناء .. قائلا : "تواجه قواتنا المسلحة الباسلة بشجاعة وبطولة متميزة فلول العناصر الإرهابية والمتطرفين".

وكانت وزارة الأوقاف قد تعهدت ببناء 270 منزلا بقرية الروضة بتكلفة مليون و300 ألف جنيه يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإسكان وسيتم تسليم نحو نحو 50 % منها يوم الجمعة المقبلة.

يذكر أن الأوقاف افتتحت هذا العام 3 مراكز ثقافية بشمال سيناء وعددا من المدارس القرآنية لاقت إقبالا كبيرا من أهالي سيناء بما يؤكد دعمهم للفكر الإسلامي الوسطى لدعاة الأوقاف .. كما خصصت 25 طن لحوم من مشروع لحوم الأضاحي تم توزيعها على شمال سيناء بالإضافة إلى نحو 12 طنا من السلع الغذائية.


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