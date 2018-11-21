وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: لاتنصتوا للشائعات.. مصر بخير والبلد تتقدم

كتبت أمل علام

افتتحت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمستشارة مصطفى محمد محافظ الأقصر، المؤتمر الدولى الثالث لعلماء مصر فى الخارج فى مجال الأورام مساء اليوم بمدينة الأقصر، والذى يستمر حتى 23 نوفمبر، وبحضور العالم مصطفى السيد والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق رئيس المؤتمر ورئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة نادية زخارى.

وقالت نبيلة مكرم،" إن المؤتمر هو مؤتمر شباب الأطباء، وأنها سعيدة بوجودهم بالداخل والخارج، حيث تعد السنة الثالثة التى تشارك فيها بافتتاح المؤتمر، مشددة على أن مصر فى وجدان أبناء الوطن فى الخارج.

وأضافت، "أتشرف بأن أتحدث عن مشكلات الناس فى الخارج، والمرأة لها دور كبير فى تنظيم هذا المؤتمر، ولها دور فى المجتمع كله ،ويكفى أن الحكومة المصرية فيها 8 وزراء سيدات، وفى ظل القيادة السياسية نعطيها كل احترام".

ووجهت الوزيرة حديثها لأبناء مصر فى الخارج،"اسمحوا لى أن أقول لكم.. لا تنصتوا إلى كل الشائعات، ومصر بخير والبلد تتقدم للأمام"، مضيفة: سعيدة بهذه المشاركة المتجددة، وأتوقع أن يصبح مؤتمر عالمى كبير يجمع كل الأطباء من الخارج".