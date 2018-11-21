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وزيرة الصحة: الكشف الطبى على 6 ملايين طالب ثانوى وفنى بداية ديسمبر المقبل

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:06 م
وزيرة الصحة: الكشف الطبى على 6 ملايين طالب ثانوى وفنى بداية ديسمبر المقبل الدكتورة هالة زايد
كتبت هند مختار
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الرئيس وجه بالكشف الطبى على الفئة من 12 لـ18 عاما، موضحه أنه بداية من ديسمبر القادم سيتم الكشف الطبى على 6 ملايين طالب من طلاب الثانوية العامة والأزهرى والثانوى الفنى، وفى سبتمبر 2019 سيتم الكشف على الطلاب من الصف الأول الإعدادى وحتى الأول الثانوى.

 

وأضافت زايد، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن هناك 5 مواطنين أعمارهم فوق الـ100 عام شاركوا فى الكشف ضمن المرحلة الأولى لمبادرة القضاء على فيروس سى، موضحه أنه تم توجيه حملات للكشف على نزلاء السجون ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.

 

وأوضحت وزيرة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية بثت رسائل توعية للمواطنين لتوعيتهم بضرورة الكشف على فيروس سى، لافتة إلى أن البنك الدولى يدعم قطاع الصحة بـ530 مليون دولار.

 


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