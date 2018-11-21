وزيرة السياحة: فحصنا سلامة الغذاء بـ 108 فنادق بالغردقة

كشفت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، عن أنه تم الانتهاء من فحص 108 فنادق فى الغردقة من حيث سلامة الغذاء بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة عالمية إسبانية، وسيتم عرض كل ما توصل إلية الخبراء فى هذا الفحص لوضع خطة عمل للفنادق للتعامل معها.

وأدت وزيرة السياحة أن هذا الأمر سيتم تكراره فى كافة المدن السياحية فى شرم الشيخ ومرسى علم، وذلك فى اهتمام الوزارة برفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائح بالتزامن مع انتعاش الحركة السياحية.