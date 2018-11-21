وزيرة السياحة: فحصنا سلامة الغذاء بـ 108 فنادق بالغردقة

كشفت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، عن أنه تم الانتهاء من فحص 108 فنادق فى الغردقة من حيث سلامة الغذاء بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة عالمية إسبانية، وسيتم عرض كل ما توصل إلية الخبراء فى هذا الفحص لوضع خطة عمل للفنادق للتعامل معها.
وأدت وزيرة السياحة أن هذا الأمر سيتم تكراره فى كافة المدن السياحية فى شرم الشيخ ومرسى علم، وذلك فى اهتمام الوزارة برفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائح بالتزامن مع انتعاش الحركة السياحية.
جاء ذلك خلال تقديم الوزيرة فى لقاء إعلامى مساء اليوم عرضا مفصلا حول أحدث التقنيات التى تم استخدامها فى تجهيز الجناح المصرى ببورصة لندن، لافته إلى أن الانطباعات حول الجناح المصرى كانت جيدة جدا، مؤكدة أن جميع الشركات السياحية التى ألتقت بهم على هامش البورصة تبحث عن زيادة أعمالها فى مصر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن زيادة أعداد السائحين بالإضافة إلى برنامج تحفيز الطيران 2018 / 2019، كانت عوامل جذب هامة لكبرى الشركات السياحية.
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