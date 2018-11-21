وزيرة السياحة: "العلمين" تحظى بدعم الرئيس لتكون منطقة سياحية عالمية طوال العام

كشفت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية دخول مجموعة منتجعات وفنادق "نيكى بيتش" العالمية للاستثمار فى مدينة العلمين الجديدة، حيث أكدت أن هذا أول استثمار للشركة فى مصر وسيكون نواة لجذب شركات عالمية أخرى.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن تلك المجموعة لها استثمارات فى مدن سياحية هامة حول العالم منها ميامى ودبى، وتقوم بانشاء مناطق سياحية متكاملة من فنادق ومطاعم وأماكن ترفية، وتتميز منتجعاتها بأنها تجذب السائح عالى الإنفاق وهذا هام بالنسبة للسياحة المصرية.

وأكدت على أن مدينة العلمين تحظى بدعم سياسى كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، نستهدف أن تكون من أبرز المناطق السياحية عالميا طوال العام، وذلك من خلال توقيع هذه المذكرة التعاون للشراكة مع أحد أهم شركات السياحة العالمية "بيكي بيتش" وهو اسم كبير سيروج لمنطقة العلمين عالميا.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، شهد اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ، وذلك لبناء وادارة منتجع سياحى عالمى بمنطقة العلمين بالساحل الشمالى، بحضور وزيرة السياحة رانيا المشاط.