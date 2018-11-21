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وزيرة البيئة تفتتح خيمة مجلس الحوار المجتمعى بمؤتمر التنوع البيولوجى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 11:28 ص
وزيرة البيئة تفتتح خيمة مجلس الحوار المجتمعى بمؤتمر التنوع البيولوجى وزيرة البيئة تفتتح خيمة مجلس الحوار المجتمعى بمؤتمر التنوع البيولوجى
كتبت ــ آية دعبس
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افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة خيمة مجلس تقارب الثقافات والحوار المجتمعى داخل و خارج مصر.
 
تهدف الخيمة إلى إقامة حوار مجتمعى لتبادل ونشر الخبرات الرائدة فى مجال الحفاظ على التنوع البيولوجى بين المستفيدين و الحضور من داخل وخارج مصر أو بالمجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية. 
 
تضم خيمة مجلس المشروعات التابعة للبرنامج المنح الصغيرة لحماية التنوع البيولوجي ومنها جمعيات حماية الطيور والنباتات والمراعى، وكذلك جمعيات الحفاظ على التراث التقليدي والثقافى علاوة على الابتكارات والتكنولوجيا المستخدمة  فى حماية التنوع البيولوجي.
 
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تجارب مشاريع وزارة البيئة لدعم السكان المحليين والحفاظ علي الطبيعة الثقافية واللغوية لتلك المجتمعات .
كما أكدت على التعاون الوثيق بين الوزارة ومرفق البيئة العالمى فى عمليات حماية وصون الموارد الطبيعية ودعم السكان المحليين وإشراكهم فى برامج الحماية
ودعت إلى بذل مزيد من العمل لدعم برامج حماية التنوع البيولوجي .
 
كما تضمن الافتتاح عرض أحد مواطني سيوة للمشروعات البيئية للمواطنين المحليين وأهمية الحفاظ علي الموروثات الثقافية والتقاليد والأعراف لهؤلاء السكان، وتم استعراض تجربة احدي المواطنات المغربيات فى الحفاظ على  اللغة الأمازيغية وهي صحفية ومناضله في إحدي الجمعيات الأهلية  للحفاظ علي اللغة الأمازيغية، مشيرة إلى أهمية الحفاظ علي اللغات من الاندثار وكيفية مواجهة من يحاولون طمس اللغة.
 
واختتمت الوزيرة كلمتها بأن الحفاظ علي الطبيعة ليس من أجلنا فقط وإنما من أجل الأجيال القادمة.
 
 
 

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