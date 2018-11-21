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وزيرة البيئة تدعم مبادرة لتدوير المخلفات الإلكترونية بمؤتمر التنوع البيولوجى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:44 م
وزيرة البيئة تدعم مبادرة لتدوير المخلفات الإلكترونية بمؤتمر التنوع البيولوجى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمهندس كريم دبوس صاحب مبادرة E تدوير لتدوير المخلفات الإلكترونية وذلك خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى.
 
 
استعرض اللقاء مبادرة E تدوير القائمة على إعداد أبلكيشين خاص بإعادة الأجهزة المستعملة لبعض الشركات الصناعية وإصلاحها وإعادة استخدامها لضمان تقليل المخلفات الإلكترونية.
 
 
تهدف المبادرة إلى حماية البيئة من المخلفات بإعادة إستخدامها كاملة أو بإستخدام الأجزاء الصالحة  منها للاستخدام وافادة المجتمع وضمان استدامة الإستخدام.
 
 
ورحبت الوزيرة بالمبادرة وأكدت  استعدادها لتقديم كل الدعم لها علاوة على ضرورة التعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية وطرحت إمكانية توفير الدعم من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي. 
 
 
كما دعت إلى عقد اجتماع بحضور وزارات الصحة والتجارة والصناعة و الإتصالات لتوفير مظلة متكاملة  للمبادرة تضمن استمرارها.

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التنوع البيولوجى

مؤتمر التنوع البيولوجى




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