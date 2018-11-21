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ونقدم تسهيلات للشباب..

وزيرة الاستثمار: الحكومة أوشكت على إنهاء اللائحة التنفيذية لقانون عربات الأكل

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:49 م
وزيرة الاستثمار: الحكومة أوشكت على إنهاء اللائحة التنفيذية لقانون عربات الأكل الدكتورة سحر نصر
كتب محمود حسين
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أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بـ"عربات الأكل" الذى أقره البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية منذ شهور قليلة، والذى يمنح تصاريح لعربات الأكل لمساعدة الشباب لتوفير فرص عمل والحد من البطالة، وفى إطار دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم الأربعاء، لعرض الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة.

 

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن قانون عربات الأكل من القوانين المهمة جدا التى صدرت من مجلس النواب، ويتم حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتوجد وحدة حاليا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصاريح وغيرها، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر الذى قدم مبادرة فى هذا الشأن، دعما للمشروعات المتوسطة والصغيرة، موضحة أن الترخيص يصدر من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.

 

وتابعت الوزيرة: "نحرص على تقديم كل التسهيلات للشباب للمشاركة فى هذا المشروع الخاصة بعربات الأكل، وكذلك المشروعات الصغيرة الأخرى، وحتى تكون موجودة فى كل المحافظات، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لدعم أكبر من الحكومة، ولذلك الحكومة طرحت مبادرة المشاركة مع الشباب بحيث تكتمل جاهزية المشروع.

 

 


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