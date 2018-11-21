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والد طفل بالشرقية دهسه جرار بسبب إهمال المدرسة: "عايز حق ابنى"

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:00 ص
والد طفل بالشرقية دهسه جرار بسبب إهمال المدرسة: "عايز حق ابنى" الطفل فتحى بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة سنهوة الابتدائية التابعة للإدارة منيا القمح
الشرقية – إيمان مهنى
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"منسيتش يوم ما حاضنت ابنى وهو غارق فى دمه وصوت صرخى يدوى، المدرسين والمدير واقفين يتفرجوا من البلكونة، ابنى مات بسبب الإهمال فى المدرسة، مش عايز غير حقه، النوم خاصم عينى كل ليله افتكره اليوم ده مش قادر أخد حقه، ولا قادر أروح المدرسة تانى لمتابعة شقيقه من يوم الحادث".

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هذه كانت صرخة علاء السيد من محافظة الشرقية و والد الطفل فتحى 7 سنوات و الذى دهسه جرار زراعى أمام باب المدرسة، وأثبت التحقيقات إهمال الإدارة مما سببا الحادث وأوصت بمجازاة المخطئين، الا أن مديرية التربية و التعليم امتنعت عن تنفيذ قرار النيابة.

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وقال علاء السيد والد الطفل فتحى 7 سنوات بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة سنهوة الابتدائية التابعة للإدارة منيا القمح التعليمية فى الشرقية، أن الواقعة تعود إلى أول مارس الماضى، حيث تم إنهاء اليوم الدراسى بالمدرسة وصرف التلاميذ بينهم نجلى قبل بداية الحصة الأخيرة، وأثناء خروجهم كان فى الجهة المقابلة جرار زراعى يسير بسرعة، فدهس نجلى، والذى توفى على الفور أمام المدرسة.

ويضيف أن تحقيقات النيابة العامة والإدارية فى الواقعة أثبتت إهمال المدرسة، كما تم القبض على السائق ومحاكمته بعامين سجن، مشيرا أن تحقيقات النيابة الإدارية فى المحضر رقم 246 لسنة 2018، الذى صدر فى يونيو الماضى، أوصى بمجازاة مدير المدرسة 5 ايام والمدرسة والمشرف الإدارى والعامل بالجزاء 10 أيام والنقل من المدرسة.

وأكد والد الطفل بالرغم من مرور كثر من 5 أشهر على توصية النيابة بالنقل، لم يتم تنفيذ القرار ومازال المقصرون يمارسون عملهم بشكل طبيعى، كأنهم لم يشاركون فى جريمة اغتيال طفل برئ قرة عين والدية.

 

 

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وناشد علاء السيد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بتنفيذ توصيات النيابة الإدارية، الصادرة بشأن الواقعة.

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