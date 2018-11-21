video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نوبل جروب تخضع للتحقيق قبل أيام من استكمال اتفاق إعادة هيكلة بـ3.5 مليار دولار

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:17 م
نوبل جروب تخضع للتحقيق قبل أيام من استكمال اتفاق إعادة هيكلة بـ3.5 مليار دولار شرطة سنغافورة
(رويترز)
إضافة تعليق

تحقق السلطات فى سنغافورة مع نوبل جروب للاشتباه في إصدار بيانات خاطئة ومضللة، قبل أيام من استكمال الشركة المدرجة في سنغافورة اتفاق إعادة هيكلة دين قيمته 3.5 مليار دولار لمنع انهيارها.

وفقدت نوبل، التي كانت أكبر شركة لتجارة السلع الأولية في آسيا، قيمتها السوقية البالغة ستة مليارات دولار بالكامل تقريبا في فبرايرعام 2015 بعدما شككت أيسبرج ريسيرش في حساباتها.

ولإنقاذ نفسها قلصت نوبل نشاطها عن طريق بيع أصول بمليارات الدولارات وشطبت قيمة أصول كبيرة وألغت مئات الوظائف ودافعت في الوقت نفسه عن حساباتها.

وفي بيان اليوم الأربعاء، قالت الشركة إن إعادة الهيكلة المقترحة في صالح جميع المساهمين بما في ذلك الدائنين والمساهمين.

وقالت الشركة إنها "ستواصل العمل نحو تطبيق إعادة الهيكلة المقترحة في إطار الجداول الزمنية المفصح عنها".

وفي بيان صدر أمس الثلاثاء، قالت إدارة الشؤون التجارية في شرطة سنغافورة وهيئة النقد في سنغافورة، البنك المركزى لحكومة سنغافورة، وهيئة المحاسبة وتنظيم الشركات إنهم يحققون معا مع نوبل للاشتباه في ارتكابها انتهاكات لقوانين الأوراق المالية والشركات.

وقالت نوبل إنها تعتزم التعاون بشكل كامل مع السلطات في هذا التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مايا مرسى: 3% من الحاصلات على جوائز نوبل سيدات ونوثق قصص 3000 عالمة مصرية.. صور

42 دولة تختار محمد أبو العينين للفوز بجائزة نوبل المتوسط الحاصل عليها نجيب محفوظ

نوبل

اخبار الاقتصاد

الدولار

المساهمين

الشؤون التجارية




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة