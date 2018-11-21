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نقيب الصيادلة: عودة جثمان الصيدلى أحمد طه من السعودية غدا

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 10:46 م
نقيب الصيادلة: عودة جثمان الصيدلى أحمد طه من السعودية غدا نقيب الصيادلة
كتبت آية دعبس
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أعلن الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، عن وصول جثمان الدكتور أحمد طه من السعودية غدا الخميس أو الجمعة، حسب حجز الطائرة، وذلك طبقًا لكلام المهندس ياسر الجوهرجي، رئيس الشركة المالكة للصيدلية التى قتل فيها "طه".
 
 
وأوضح النقيب، فى بيان، أنه سيتم تحديد ساعة الوصول صباح باكر الخميس، عقب انتهاء اجتماع الذي يعقد مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، فى الثانية عشر ظهرًا،  كما سيتم دعوة الزملاء الصيادلة للمشاركة في تشييع الجنازة بمقابر الغفير بالقاهرة.
 
 
وأكد نقيب عام الصيادلة أن النقابة ستقوم بعمل عزاء للشهيد بمسجد عمر مكرم بالقاهرة، مشيراً إلى ان النقابة سوف تتفرغ للقصاص عقب الدفن والتشييع مباشرة.
 
من ناحية أخرى، أدى عشرات الصيادلة الجدد، حلف اليمين القانونى، أمام الدكتور محى الدين عبيد نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، وتم تسليمهم كارنيهات النقابة، وألقي نقيب عام الصيادلة، عقب استلام الكارنيهات محاضرة للصيادلة الجدد، لتعريفهم بأهمية دور الصيدلة  رسالته فى المجتمع، والرد على استفساراتهم القانونية والعلمية.
 
كما اجتمع عبيد مع اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الضرائب بالنقابة، لمناقشة ملف الضرائب على الدخل والقيمة المضافة، ووضع تصور وحلول لكافة المشاكل التي تواجه الصيادلة مع مصلحة الضرائب خلال إعداد الإقرارالضريبي السنوى. 
 
وقال نقيب عام الصيادلة، فى بيان، إنه تم التعاقد مع أحد الشركات، لعمل مسودة إتفاقية للضرائب على الدخل وآخري لضريبة القيمة المضافة فى ضوء مقترحات اللجنة، مشيراً الى إنه سيتواجد ممثلين للشركة بمقر النقابة يومي الاحد والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 4 وحتى 7 مساءً، وتم تخصيص رقم 01009488818 لتلقى الشكاوى على الواتس آب أو عن طريق الإيميل gmail.com) @Agacsayadla )، ويتم الرد على كافة الاستفسارات خلال 3 أيام. 
 
ووعد نقيب عام الصيادلة بحل الموضوع بشكل يُرضي جموع الصيادلة فيما يخص الضرائب.   
 
ومن المنتظر أن يقوم النقيب العام بعرضها على الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشتها مع سيادته خلال الأيام المقبلة.
 
 
 
 
 
 
 
اجتمع الدكتور محي الدين إبراهيم عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، مع اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الضرائب بالنقابة، بحضور الدكتور أحمد صلاح مقرر اللجنة، وعضو المجلس، والدكتور مصطفى سلام، نقيب المنوفية، والدكتور محمد فهمى، نقيب كفر الشيخ، واعضاء مجالس النقابات الفرعية بأسيوط والأقصر ومياط، لمناقشة ملف الضرائب على الدخل والقيمة المضافة، ووضع تصور وحلول لكافة المشاكل التي تواجه الصيادلة مع مصلحة الضرائب خلال إعداد الإقرارالضريبي السنوى. 
 
قال نقيب عام الصيادلة، فى بيان، إنه تم التعاقد مع أحد الشركات، لعمل مسودة إتفاقية للضرائب على الدخل وآخري لضريبة القيمة المضافة فى ضوء مقترحات اللجنة، مشيراً الى إنه سيتواجد ممثلين للشركة بمقر النقابة يومي الاحد والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 4 وحتى 7 مساءً، وتم تخصيص رقم 01009488818 لتلقى الشكاوى على الواتس آب أو عن طريق الإيميل gmail.com) @Agacsayadla )، ويتم الرد على كافة الاستفسارات خلال 3 أيام. 
 
ووعد نقيب عام الصيادلة بحل الموضوع بشكل يُرضي جموع الصيادلة فيما يخص الضرائب.   
 
ومن المنتظر أن يقوم النقيب العام بعرضها على الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشتها مع سيادته خلال الأيام المقبلة.

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