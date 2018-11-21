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ميركل تدافع أمام البوندستاج عن الميثاق الأممى للهجرة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:44 م
ميركل تدافع أمام البوندستاج عن الميثاق الأممى للهجرة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية
برلين /أ ش أ/
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دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة أمام البرلمان الألمانى (بوندستاج) اليوم الأربعاء.

وقالت المستشارة الألمانية ، خلال المناقشات العامة فى البرلمان الاتحادى (بوندستاج) ، : "إن هذا الميثاق الأممى بشأن الهجرة وكذلك الميثاق بشأن اللاجئين .. يعد المحاولة السليمة للرد العالمى المشترك على حل مشكلات عالمية".

وأضافت ميركل : إن أزمة اللاجئين أظهرت مدى أهمية حل مسألة اللجوء وكذلك الهجرة فى إطار سياق عالمى وعدم الاعتقاد أنه يمكن لدولة بمفردها القيام بذلك.

ومن المقرر أن يتم إقرار هذا الميثاق ، الذى تحدد الأمم المتحدة من خلاله ولأول مرة طريقة التعامل مع المهاجرين ، أثناء القمة الدولية التى ستعقد فى المغرب يومى 10 و11 ديسمبر المقبل..ومن المنتظر أن يتم العمل على ميثاق آخر بشأن موضوع اللاجئين.

 


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ميركل

البوندستاج

الميثاق الأممى للهجرة

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